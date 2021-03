Palavras de Mulheres em Poesia

© créditos rservados

O calendário não o ditou assim, o Dia Internacional da Mulher foi ontem e o Clube do Poetas Vivos só reúne à terça feira, mesmo assim Teresa Coutinho, que coordena esta ideia de trazer poetas, vivos, para conversas alargadas, não queixar que o calendário lhe ditasse o que fazer e desafiou uma serie de mulheres a trazerem poesia das "Mulheres que Nós Lemos". Uma sessão on line, no instagram do Teatro Nacional D.Maria II, com muitas mulheres e com muitas propostas de mulheres. Como soam e ressoam estas palavras, ditas e escritas por mulheres, evocando, ainda em eco o Dia Internacional da Mulher, escutando esse outro som das palavras, de várias mulheres diferentes entre si. A seleção poética foi feita por Anabela Mota Ribeiro, Catarina Santiago Costa, Fernanda Mira Barros, Gisela Casimiro, Margarida Ferra, Patrícia Lino, Raquel Lima, Rosalina Marshall, Sara Carinhas e Tatiana Salem Levy. A poesia em Clube, reúne hoje as mulheres, ditas e lidas mas onde todos os generos podem sentar-se nesta longa praça digital que se transformou o instagram, também para o Clube dos Poetas Vivos de Teresa Coutinho. Clube dos Poetas Vivos no Instagram do Teatro Nacional D.Maria II, hoje, terça feira 9 de março de 2021, às 17.00h.