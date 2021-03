Palavras em palco, o cinema e o teatro

© Filipe Figueiredo

Palavras em Palco, é uma ideia que deveria estar nas duas salas do teatro Aberto, se um dia não tivesse vindo um virus, por isso agora, todo o projeto, embora numa versáo mais reduzida, vai estar disponivel na net, usando as palavras da dramaturga britânica, Caryl Churchill, com realização de Nuno Neves e encenação de Marta Dias.

Agora nesta versão on line, entre o cinema e o teatro, com todas as características do cinema em palco de teatro e com vários figurinos, quatro textos de Caryl Churchill, com excertos das peças: Proprietários de 1972 e Top Girls de 1983 e dos textos integrais de Sete crianças judias. Uma peça para Gaza de 2009, e de Os amigos de Barba Azul de 2019.

Uma encenação que tem em conta uma câmara de vídeo e que marca claramente os diferentes textos. Criar duas ideias, teatro e cinema para levar as palavras de um autor, neste caso Caryl Churchill, que já tem no teatro aberto uma peça que está em cena, "só eu escapei".

Palavras em Palco, Um Caminho para Caryl Churchiil, em versão on line, no Teatro Aberto.