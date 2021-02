Palhaço Verde, Matilde Rosa Araújo no Noroeste

© Rui Carvalho

Depois de um longo caminho, por entre a pandemia, com confinamentos e aberturas possíveis, Palhaço Verde, uma peça de Matilde Rosa Araújo, dos anos 60 do século passado, chega agora ao on line, mas a partir do palco. Ricardo Simões, diretor artístico do Teatro do Noroeste relembra todos os passos até chegarem aqui. Ricardo Simões, diretor do Teatro do Noroeste, Centro Dramatico de Viana, teve aqui o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, para que as crianças e jovens das escolas pudessem ter teatro este ano letivo. Palhaço Verde, marca a identidade da escrita para crianças de Matilde Rosa Araújo, e neste ano em que assinala os 100 anos do nascimento da autora, a poética de um texto, para crianças. Palhaço Verde de Matilde Rosa Araújo, em Vila do Castelo, com o Teatro do Noroeste Centro Dramático de Viana.

Palhaço Verde, amanhã ante estreia, no Teatro Sá de Miranda e depois representações em direto às terças, quintas , quartas e sextas feiras, de manhã e ao inicio da tarde às 10h00, para publico escolar da educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico das escolas do concelho de Viana do Castelo.