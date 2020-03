Palheta em Festival

© créditos reservados

A Gafanha da Nazaré é a terra de Armando Ferraz, bonecreiro, que é sempre recordado, quando se fala no Dom Roberto. O Festival Palheta, sublinha e quer deixar claro Luís Ferreira, diretor artístico que é a partir desse trabalho onde tudo começa. Viagem, é o tema desta edição do Festival Palheta, as muitas viagens que se podem fazer, e a Gafanha da Nazaré bem sabe o que são viagens, as duras viagens do bacalhau, e todas as outras para procurar melhores dias. Espetáculos tão pequenos como a barraca dos Roberto, ou os de grande dimensão na rua, Palheta, relembra as marionetas, os robertos, mas também as formas animadas como os sacos de plástico que voam em coreografia.

Festival Palheta, na Gafanha da Nazaré, começa hoje, quinta-feira dia 05 de março e vai até domingo, dia 08.