Pandemia, guerra e liberdade inspiram nova coleção de Tony Miranda

Tony Miranda, criador de alta-costura português © Jorge Amaral / Global Imagens

Por TSF 11 Outubro, 2022 • 16:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O criador de alta-costura português, Tony Miranda, vai apresentar na próxima quarta-feira, 12 de outubro, a sua nova coleção de moda. São cerca de 80 peças, para mulher e homem, inspiradas em tudo o que o mundo viveu nos últimos dois anos, mas também com um olho no futuro, que espera de "liberdade" e "paz".

"Esta coleção é muito especial porque, quando a comecei a conceber, estava fechado no atelier e via as ruas vazias pelo medo do contágio: não havia espírito para fazer coisas alegres", conta em comunicado Tony Miranda.

A coleção, que será apresentada às 19h no jardim do TM Luxury Apartments, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, estará dividida em duas partes: a primeira com peças em tons "pretos, brancos e cinzentos" e a segunda mais alegre, com peças dominadas por tons verdes, rosas, azuis, dourados e prateados.

"Serão peças muito alegres! Roupa que incentiva a sair, a conviver, a estar com os outros. (...) As mulheres vão ser luminosas: precisamos muito das mulheres, de mulheres destacadas, afirmativas, com alegria de viver. Elas vão ser decisivas para construir os novos tempos de liberdade e de paz", antecipa o criador.