Pantera, é Orlando Barreto, em música e dança

Foi a música, as palavras, os caminhos que desbravou na música de Cabo Verde, percorrendo os velhos trilhos da tradição, com uma poesia a transbordar de amor e de uma certa maneira de olhar o mundo, assertivo, foi tudo isto que a filha de Pantera propôs esta homenagem e Clara Andermatt e João Lucas, conhecendo o Pantera aceitaram criar esta homenagem. Em palco, uma das convidadas, é Mayra.

A Mayra é a Mayra Andrade, porque há canções que estão como elas são mas há outras que foram escutadas e compostas de uma outra maneira, aqui está a mão de Joâo Lucas embora este seja um trabalho conjunto entre os dois criadores.

Aqui as palavras, a poesia, o que é dito, o que é cantado, as palavras são muito da matéria-prima deste espetáculo, mas também dessa herança que o Orlando Barreto herdou.

Palavras antigas, palavras inventadas, um imenso jogo onde a palavra, se entrelaça na música como num ato de amor, é o Pantera.

Ideia da homenagem Darlene Barreto, Direção artística Clara Andermatt, Cocriação Clara Andermatt e João Lucas, Assistência à criação Felix Lozano, Amélia Bentes

Intérpretes Avelino Chantre (Avê), Bruno Amarante (Djam Neguin), Diogo Picão Oliveira, Domingos Sá (Kabum), Jorge Almeida, José Cardoso (Zeca), Nickita Bulú, Sócrates Napoleão

Participação especial Mayra Andrade, Desenho de luz Nuno Meira, Figurinos José António Tenente

Espaço cénico Artur Pinheiro, Desenho de som e operação Ricardo Figueiredo, Operação de iluminação Manuel Abrantes, Vídeo e making of Catarina Alves Costa, Produção Helena Menino e José Albano Fernandes / Companhia Clara Andermatt, Apoio à produção Linha de Fuga, Jasper Walgrave, Parceiro institucional República Portuguesa - Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes, Coprodução Centro Cultural de Belém, Teatro Municipal do Porto, Cineteatro Louletano, Residência de coprodução O Espaço do Tempo, Musibéria, Parceiros nas residências artísticas em Portugal Musibéria, O Espaço do Tempo, Parceiros na residência de pesquisa em Cabo Verde Instituto Camões, Cooperação Portuguesa em Cabo Verde, Centro Cultural Português na Praia, Câmara Municipal de Santa Catarina, Apoio à transcrição do arquivo audiovisual Universidade de Aveiro, Apoios e agradecimentos Darlene Barreto, Andreia Falcão Mendes, João Branco, Bob Mascarenhas, Raiz di Polon, Estúdio Gota D"Arte, Teatro do Bairro

Pantera, espetáculo de Clara Andermatt e João Lucas, estreia amanhã e fica apenas até domingo no grande auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, às 19h00.