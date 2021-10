Para quê tudo isto? A biografia de Manuel António Pina," o coleccionador de afectos"

Por Teresa Dias Mendes 02 Outubro, 2021 • 19:48 Partilhar este artigo Facebook

A amizade é a mais alta forma de amor. Era assim o Pina. O poeta com sorriso de gato que nos deixou uma obra literária singular e luminosa " mostrou-nos que a literatura infantil era um território fértil onde podíamos encontrar o poético e desenvolver o literário". Abriu caminho e caminhos, desbravando as palavras " tinha uma relação de amor com as palavras e as palavras também voavam para ele " enfatiza Álvaro Magalhães, autor da biografia agora editada pela Contraponto.

Quando um amigo é desafiado a escrever sobre outro amigo, a obra só pode ser cúmplice.

Ouça aqui a entrevista de Teresa Dias Mendes com cuidado técnico de João Félix Pereira.

Numa das epígrafes que convida à leitura quase escutamos a voz de Manuel António Pina. "A minha biografia não tem nada de extraordinário. Ou talvez tenha, sem eu saber. Hei de perguntar a alguém que me conheça".

Álvaro Magalhães conhece. E os dois amigos acabaram por atravessar o último ano juntos. Álvaro Magalhães fechado em casa, nos dias mais severos da pandemia, e o Pina, por entre memórias e palavras " foi uma companhia redentora", conta o escritor , acreditando que a biografia terá esse efeito para quem a ler, tantas as vidas tocadas por Manuel António Pina.

A obra aí está, para ser lida e vivida. A apresentação acontece hoje, na biblioteca municipal Almeida Garrett, nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, " a casinha de chocolate", como tantas vezes Álvaro Magalhães e Manuel António Pina se referiam a esta casa de livros.

Ali estarão muitos amigos, alguns formaram até o Clube dos Amigos à espera do Pina, homenageando "o atraso" teimoso com os compromissos.

Para quê tudo isto?