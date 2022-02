Paraíso, amor, solidão é a Divina Comédia do Bando

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 10 Fevereiro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois da escadaria em espiral do Inferno, e as pontes do Purgatório é agora a vez à suspensão flutuante do Paraíso de Dante Alighiere, com encenação de João Brites, texto a partir da Divina Comédia. É por uma fresta que o Bando olha para o texto de Dante e se Dante estivesse na primeira fila, podia primeiro não entender, mas mais tarde iria aceitar.

Este é o Paraíso de Dante, onde Dante também la está, é o ator Pedro Gil, que assume a personagem, daí a escolha, o autor a ver a obra rescrita por outro, olhada com outras vozes.

Este é o Dante do Bando Pedro Gil, que é ao mesmo tempo solitário, que fala consigo próprio com uma particular paixão, até saber quem é, que paraíso é este, e depois aquela voz que ressoa a voz de de Sara Belo que corpo à inatingível Beatriz, é o amor, é a solidão.

Se o inferno eram cordas e o purgatório um coro, Jorge Salgueiro que assina a música, achou que o paraíso eram instrumentos de sopro, uma orquestra que ao mesmo instrumento e corpos como, escreve o bando uma obra inacabada de um ceramista louco.

A imobilidade é para a eternidade e daí se perde a esperança em qualquer mudança, tudo há de ficar assim sempre idílica, é esse o ponto. E há o amor, o amor pelo poder, o amor egocêntrico o amor pelo movimento, é a fresta, por onde olha o Bando.

criação Teatro O Bando, texto Miguel Jesus a partir de Dante Alighieri , dramaturgia e encenação João Brites, com Pedro Gil e Sara Belo, músicos Ana Raquel, João Ferreira, João Gomes, João Pedro Silva ou Vasco Avença, Maria Felicidade, Mário Cabica, Miguel Oliveira, Patrícia Silva, Raquel Martins e Rodrigo Cardoso, participação especial Fabian Bravo, Maria Taborda, Nisa Eliziário, Rita Brito e Suzana Branco , música e direção musical Jorge Salgueiro , cenografia Rui Francisco , figurinos e adereços Clara Bento, assistência de encenação João Neca, investigação histórica e apoio à teatralidade Susana Mateus, assistência de figurinos e adereços Catarina Fernandes, execução de figurinos Teresa Louro, desenho de som Miguel Lima , desenho de luz Sérgio Moreira, desenho gráfico Maria Taborda, montagem Fátima Santos e Vítor Santos, produção executiva Inês Gregório e Nisa Eliziário, produção Teatro O Bando, coprodução Teatro Nacional D. Maria II, apoio Câmara Municipal de Lisboa.

Paraíso - A Divina Comédia, da Companhia de Teatro o Bando, estreia esta noite, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, e fica de quarta a sexta às 21h00, sábado às 19h00, domingo às 16h00, até 20 de fevereiro.