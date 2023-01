Paraíso, de Nuno da Rocha, depois da morte de Caronte

© Andre Hencleeday

Por José Carlos Barreto 27 Janeiro, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Paraíso é uma ilha, ou pode ser apenas uma utopia, mas nesta ópera de Nuno da Rocha, um convite do Centro Cultural de Belém para marcar os 30 anos da casa. Kalis, é a ninfa que assume a direção de todas as ninfas à deriva pelo mar, para fugirem à guerra, aos fogo e no fundo aos caos do continente. Nuno da Rocha que compõe esta ópera, segue o libreto para criar este lugar que pode ser apenas um lugar, um lugar para se criar uma nova sociedade de partilha e convívio. Mas acabámos de sair do inferno, onde o barqueiro Caronte foi morto por Kalis, a ninfa.

Kalis, que lidera estas ninfas no paraíso, é ao mesmo tempo forte mas também e por vezes frágil, ou como reconhece o compositor Nuno da Rocha, no fundo, ela é humana, como nós, este paraíso pode ser afinal só uma imagem, ou um paraíso em cima de tantos infernos.

Toda esta ópera, Paraíso, tem dança, com o coreografo Marcos Morau, que vai do simples movimento, até à dança ritual desse rito de passagem que é a chegada de novas pessoas com aquilo a que chamam o coro dos vivos.

Este é o lugar que pode afinal ser um paraíso, ou a ideia que o Paraíso possa ser, mas sempre com este lado humano, de tentar seguir em frente, em direção a um sitio, dos sonhos e de todos os mundo possíveis, perseguindo essa utopia.

Composição musical - Nuno da Rocha

Direção artística e coreografia - Marcos Morau

Maestro - Pedro Neves

Libreto - Clément Bondu

Soprano - Eduarda Melo

Pianista de ensaio - André Hencleeday

Cenografia e desenho de luz - Marc Salicrú

Músicos - Nuno da Rocha, André Hencleeday, Paulo Bernardino, João Silva, Raquel Reis, Marco Fernandes

Bailarinos - Lorena Nogal, Shay Partush, Ester Gonçalves, Emanuel Santos, Margarida Belo Costa.

Paraíso de Nuno da Rocha, ópera e dança, no Centro Cultural de Belém a comemorar os 30 anos, estreia absoluta, no grande auditório às 20h00.