"Partiste sem me despedir." Ruy de Carvalho recorda última dança com Eunice

O ator Ruy de Carvalho partilhou no Facebook um vídeo em que aparece a dançar com a amiga e colega de profissão, Eunice Muñoz.

"Esta foi a última vez que dançámos juntos. Minha irmã, minha amiga, partiste sem me despedir. Tu serás eterna", pode ler-se na publicação.

Eunice Muñoz morreu esta sexta-feira, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, aos 93 anos. O percurso de 80 anos da atriz, no teatro, soma mais de 120 peças, em perto de três dezenas de companhias, depois da estreia, em 28 de novembro de 1941, aos 13 anos, em "O vendaval", de Virgínia Vitorino, no Teatro Nacional D. Maria II.