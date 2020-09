Passa a Porta, como Passaporte

© créditos reservados

22 Setembro, 2020 • 22:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Atores como: Alba Batista, Beatriz Batarda, Daniela Ruah, Gonçalo Waddington, Pêpê Rapazote, Rita Blanco, só para falar nalguns desta lista que nesta edição do Passaporte 20, aumentou para o dobro em relação ao ano passado, Patrícia Vasconcelos segue em frente com esta ideia de ter cada vez mais o talento português por aí pelo mundo com um passaporte da mão. Levar os atores e atrizes para uma outra dimensão, para além fronteiras, para além desta porta portuguesa, Patricia Vanconcelos quer que a ideia de internacionalizar seja um destino. Diante daqueles que escolhem actores, podem conversar, mostrar as fotos de trabalhos que tenham feito e depois mostrar, ao vivo o que sabem fazer. Passaporte 20, a porta de saida para muitos actores, para o imenso palco do mundo, para atores de hoje, 23 de setembro de 2020, até domingo.