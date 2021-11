Passagem secreta com as árvores

© créditos reservados

"Harvore", com um agá, porque ficou parecida com uma harpa, com um agá. Fernando Mota, olhou a natureza e começou a ouvir sons, como desta harpa, com cordas e ramos de uma azinheira.

Depois é uma passagem secreta, mas não há nenhum mapa, nem lugar para entrar, Fernando Mota não dá pistas, mas avança sinais, que cada um de nós pode seguir.

Passar, nesta passagem e chegar a algum lado, ou a lado nenhum, ou a qualquer sitio, depende de nós e do que o espetáculo nos der. Não é para crianças, não é para adultos, é para todos, os que ainda são crianças e os que já são adultos, ou podem trocar, sempre seguindo uma ideia de comunidade na Natureza.

Como numa passagem é preciso atravessar várias fases, várias maneiras de ver, de sentir, em camadas.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Fernando Mota DIREÇÃO CÉNICA Sofia Cabrita TEXTOS Vasco Gato VÍDEO Mário Melo Costa DESENHO DE LUZ José Álvaro Correia REALIZAÇÃO PLÁSTICA Marco Fonseca DIREÇÃO E OPERAÇÃO TÉCNICA Catarina Côdea PRODUÇÃO Violeta Mandillo RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo AGRADECIMENTOS Aldeia da Barroca, Ana Carina Estróia, Ana Mandillo, Bitocas Fernandes, Companhia Maior, Eusébio Mota, Fernanda Botelho, Herdade do Freixo do Meio (Alfredo Sendim e Bernardo Sá Nogueira), IFICT, Inês Sambas, José Feijó, Luis Fernandes, Margarida Botelho, Miguel Raínha, Raquel Castro, Susana Gomes da Silva, Teatro Meridional. COPRODUÇÃO Centro das Artes do Espectáculo de Sever do Vouga, Centro de Arte de Ovar, Teatro das Figuras e São Luiz Teatro Municipal /// Projeto Financiado pela República Portuguesa - Cultura I DGARTES - Direção-Geral das Artes

Passagem Secreta, está no Teatro S. Luiz, em Lisboa, sexta, às 19h30, sábado às 16h00 da e às 19h30 e domingo às 16h00.