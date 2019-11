"Passámos Por Cá" chega aos cinemas na próxima semana. Hoje já passa em Lisboa

Por TSF 15 Novembro, 2019 • 21:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O filme "Passámos Por Cá" (Sorry We Missed You) só chega às salas de cinema na próxima semana, mas é já esta noite (21h45), que é apresentado no Espaço Nimas, na abertura do Simpósio Resistências. A obra é da autoria do britânico Ken Loach.

Pub Pub

Paulo Branco, o organizador do Lisboa e Sintra Film Festival sublinha que este é um filme, sobretudo, sobre os tempos em que vivemos.

Pub Pub

"Esteve em competição no Festival de Cannes e é extremamente atual", explica Paulo Branco. "É sobre a destruição que o modo de atuar neoliberal pode trazer às pessoas."

As "consequências sociais e a maneira como as pessoas são utilizadas" nesta destruição são algo que "ninguém está a analisar realmente", destaca o organizador.

O filme chega às salas de todo o país na próxima semana.