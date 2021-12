Paula Rego entre as mulheres mais influentes do mundo para o Financial Times

Paula Rego © Paulo Spranger/Global Imagens

Paula Rego continua a impressionar os britânicos, e surge agora na lista de mulheres mais influentes do mundo para o Financial Times.

Paula Rego é a pintora figurativa mais importante dos nossos tempos, explica o jornal. As pinturas obsessivas da artista portuguesa têm um poder enorme, muitas vezes, inquietante, sustenta o editor de arte do Financial Times.

A artista vai mais longe: explica, em declarações à publicação, que, pelo menos nas pinturas, procura obter justiça para as mulheres, mas também vingança.

Nascida numa família profundamente religiosa e conservadora, Paula Rego mudou-se para Londres, onde continuou a lutar pelos direitos das mulheres num mundo habitualmente dominado por homens.

Tornou-se a primeira mulher a ter um quadro na Tate Britain. Foi neste museu que a pintora expôs, já este ano, uma retrospetiva - a primeira da artista em Inglaterra - com mais de cem obras. A portuguesa não é, no entanto, a única artista destacada pelo Financial Times.

A lista que destaca a influência de Paula Rego inclui também, por exemplo, a norte-americana Nancy Pelosi, a histórica democrata porta-voz na Câmara dos Representantes.