Uma "lutadora sem medo de nada". As homenagens a Paula Rego na TSF

Ouça aqui a emissão especial da TSF e as reações à morte de Paula Rego.

Morreu a pintora Paula Rego, uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, aos 87 anos. Ouça as reações na emissão especial após a morte de Paula Rego.

"Fiquei surpreendida com a notícia", revelou a pintora Graça Morais em declarações à TSF. Além do respeito e da admiração por Paula Rego, destacou "a obra que deve ser muito visitada, estudada e respeitada, porque faz parte do património de Portugal e do mundo".

Ouça o testemunho de Graça Morais 00:00 00:00

Paula Rego tinha, na opinião de Graça Morais, "uma grande inquietação e uma atenção pelo mundo", com um lado que demonstrava "garra e não tinha medo de nada", destacando a sua luta pela emancipação das mulheres.

Graça Fonseca, antiga ministra da Cultura, fala de "uma perda imensa" para o país. Paula Rego "era uma artista extraordinária" com grande capacidade para "nos fazer refletir" através de obras "desconcertantes", tal como ela própria.

Graça Fonseca lembra "uma mulher artista que marcou" muitas pessoas 00:00 00:00

O pintor José de Guimarães soube da notícia pela TSF. Recorda Paula Rego como uma pessoa "encantadora", sempre com "grande consideração pelos colegas", além de "uma inventora e criadora que sabia contar histórias como ninguém".

José de Guimarães diz que as peças de Paula Rego são "obras para se ver e rever" 00:00 00:00

No comboio a caminho de Málaga, para onde se desloca precisamente para falar sobre Paula Rego no Museu Picasso, a jornalista Anabela Mota Ribeiro, autora do livro "Paula Rego por Paula Rego", destaca "o génio criador de Paula Rego".

Anabela Mota Ribeiro recorda o percurso da pintora 00:00 00:00

A obra de Paula Rego é, e sempre foi "infinitamente individual", destaca o artista plástico Pedro Cabrita Reis.

Pedro Cabrita Reis diz que a obra de Paula Rego é "inspiradora" para as novas gerações de artistas 00:00 00:00

"Este é um dia triste, de grande pesar", afirma Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, cidade que acolhe grande parte da obra de Paula Rego na Casa das Histórias. O autarca recorda a pintora como "de uma grande generosidade, simplicidade e humildade".

"A Câmara Municipal de Cascais, por decisão do seu presidente, vai decretar um dia de luto municipal para amanhã, 9 de junho", é referido numa nota publicada na rede social Facebook.

Carlos Carreiras diz que Paula Rego era "uma pessoa genial" 00:00 00:00

Pedro Santana Lopes, ex-secretário de Estado da cultura, recordou Paula Rego como uma pintora "do mais alto nível", falando da obra que pintou no Palácio de Belém, a pedido do então Presidente da República, Jorge Sampaio, que considerou uma "excelente escolha" por ser "um dos nomes que mais projetou a cultura portuguesa pelo mundo fora". "A sua arte é imortal", conclui o presidente da câmara da Figueira da Foz.

Ouça a homenagem de Pedro Santana Lopes 00:00 00:00

Paula Rego "tinha todo aquele universo que ela construiu, quase teatral", destaca a investigadora Leonor Oliveira.

A investigadora Leonor Oliveira destacou o mundo teatral de Paula Rego 00:00 00:00

Salvato Teles de Menezes recorda uma "pessoa extraordinária" que "se afirmou como uma das mais importantes artistas do nosso tempo".

Paula Rego era "uma mulher com uma raríssima intensidade" que "não só reconhecia as suas qualidades como as qualidades dos outros" e, por isso sente a perda da pintora de uma "forma muito dura".