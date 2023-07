Paulo Neves ressuscita árvores com o desafio de refletir sobre o tempo

Tanto no parque, como nos antigos celeiros e na antiga adega, em Serralves, é possível ver peças disformes © André Rolo/Global Imagens (arquivo)

Aproveitando árvores mortas em Trás-os-Montes ou em Oliveira de Azeméis, o escultor Paulo Neves decidiu criar um conjunto de obras que pretende provar que há vida para além do fim. Depois de queimados - ou simplesmente caídos nas florestas -, carvalhos, castanheiros e choupos ganham agora um novo propósito e podem ser vistos até setembro em Serralves, sob o mote "O tempo das árvores".

"Há um tempo para tudo, as árvores têm um tempo como nós. Depois de mortas, por que não pegar nelas e ressuscitá-las?", questiona Paulo Neves. Foi isso mesmo que o artista fez ao longo de um ano de trabalho.

Tanto no parque, como nos antigos celeiros e na antiga adega, em Serralves, é possível ver a partir desta sexta-feira peças disformes, que representam o desmembramento das árvores: troncos negros, cortados às rodelas, ou ramos que demonstram a passagem do tempo.

"É um trabalho que tem a ver com aquilo que tenho vindo a desenvolver ao longo dos 40 anos de carreira", confessa Paulo Neves, que desde sempre usa a madeira como matéria prima.

As obras estão expostas tanto no interior como no exterior, num local que está envolvido pela natureza e que segundo a diretora do Parque de Serralves vive em sintonia com a exposição.

Helena Freitas considera "fascinante" a ideia de Paulo Neves ter utilizado árvores "destruídas pelo fogo ou cortadas porque é preciso construir uma estrada" para lhes dar "uma segunda vida".

São três dezenas de obras que marcam também o centenário do Parque de Serralves. "O Tempo das árvores" está patente até ao dia 30 de setembro.