Pedro Abrunhosa, José Luís Peixoto e Vhils em encontro do Papa com artistas no Vaticano

Os artistas portugueses Joana Vasconcelos, Vhils e Rui Chafes, os escritores José Luís Peixoto e Gonçalo M. Tavares e a arquiteta Marta Braga Rodrigues vão estar com o Papa Francisco, na sexta-feira, no Vaticano, num encontro com artistas.

O Papa Francisco reúne-se na sexta-feira com cerca de 200 artistas, a propósito do 50.º aniversário da inauguração da Coleção de Arte Moderna e Contemporânea do Museu do Vaticano.

Na quarta-feira, a editora discográfica Universal Music Portugal anunciou que o músico Pedro Abrunhosa era um dos convidados.

Mas há outros artistas portugueses que irão marcar presença no encontro, segundo a agência Ecclesia, que cita um comunicado do Dicastério para a Cultura e a Educação do Vaticano, dirigido pelo cardeal português José Tolentino Mendonça, que é também poeta.

Além de Pedro Abrunhosa, também a arquiteta Marta Braga Rodrigues, os artistas plásticos Joana Vasconcelos e Vhils, o escultor Rui Chafes e os escritores José Luís Peixoto e Gonçalo M. Tavares vão participar no encontro.

De acordo com o Dicastério, com este encontro, o Papa pretende "celebrar a obra e a vida dos artistas, destacando a sua contribuição para a construção de um senso de humanidade compartilhada e promoção de valores comuns".

Entre os cerca de 200 artistas que vão participar no encontro com o Papa, segundo informação divulgada pelo Vaticano e citada por órgãos de comunicação social italianos, estão também o cantor brasileiro Caetano Veloso, o cantor angolano Paulo Flores, o arquiteto neerlandês Rem Koolhaas, o realizador britânico Ken Loach, a realizadora italiana Alice Rohrwacher, o artista plástico indo-britânico Anish Kapoor, o pianista italiano Ludovico Einaudi, o escritor espanhol Javier Cercas, o realizador norte-americano Abel Ferrara, o jornalista e escritor italiano Roberto Saviano, o arquiteto suíço Mario Bota, o escritor italiano Sandro Veronesi.