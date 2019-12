© Mike Blake/Reuters

Billie Eilish nasceu a 18 de dezembro de 2001, o ano em que o terrorismo mudou o mundo. Três meses depois das torres gémeas caírem em Nova Iorque, nasceu em Los Angeles a cantora e compositora que aos 12 anos maravilhava audiências escolares a interpretar ao piano temas de Alicia Keys, aos 15 anos era um fenómeno no YouTube, e aos 16 batia recordes de vendas de música.



Este ano, chegada aos 17, brilhou nos prémios MTV, e agora entra na idade adulta. Billie Eilish não é uma esperança. É uma certeza da música pop, nas variantes que mais utilizam as ferramentas eletrónicas para a composição e a interpretação. E no dia do aniversário e da passagem à idade adulta, Pedro Abrunhosa não poupou elogios a jovem californiana. Mesmo sem sublinhar a importância da idade.

O cantor e compositor diz que ouviu uma música de Billie Eilish há dois anos, e na altura nem se preocupou em saber a idade dela "porque não gosta de meter-se na vida dos outros". Mas reconhece maturidade, e consistência na forma Billie Eilish escreve e compõe.



Pedro Abrunhosa rapidamente percebeu que o trabalho que a cantora desenvolve é uma parceria com o irmão, e que a qualidade é diferente (para melhor) de outras figuras jovens da atualidade.

Entrevistado na Manhã TSF, Abrunhosa cita o exemplo de Taylor Swift, que desde cedo está muito mais formatada para a musica pronta a consumir.

O primeiro grande sucesso de Billie Eilish foi "Ocean Eye's", em 2015, que ganhou força através das plataformas digitais.

Rapidamente veio o contrato com uma editora, o disco, a digressão internacional e, hoje, Billie Eilish é uma influenciadora dos jovens, na música e na moda.

Billie Eilish esteve em Portugal, em setembro, e esgotou o Altice Arena. No próximo dia 10 de julho, regressa para atuar no NOS Alive, num dos concertos da digressão "Where do we go? World Tour".