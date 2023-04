Pedro Branco celebra o Amor

Por Miguel Fernandes 22 Abril, 2023 • 09:29 Partilhar este artigo Facebook

O Auditório do Liceu Camões, em Lisboa, vai ser o palco da apresentação do novo álbum de Pedro Branco que é um hino ao Amor e uma homenagem às mulheres.

Capicua, Ana Bacalhau, Amélia Muge, Luanda Cozetti, Filipa Pais, Sopa de Pedra, Rita Dias, Ana Sofia Paiva, Marta Plantier, Catarina Wallenstein, Eliana Rosa, Maria Anadon, Cláudia Andrade, Uxia e Rita Matos Rocha, as vozes femininas de "Amor", cantoras escolhidas depois de cada tema escrito por Pedro Branco que deixou para o final do álbum um dueto com o filho Diogo Branco, no que se tornou um feliz acaso depois de uma primeira gravação teste.

"Amor", o novo disco de Pedro Branco, foi gravado na casa refúgio do pai, José Mário Branco, a Casa do Plátano, que depois de algumas (não muito fáceis) adaptações pôde entregar o ambiente especial à preparação e gravação do álbum.

Disco gravado e disponível desde 10 de março tem agora preparada apresentação ao vivo, este sábado às 21h30, no Auditório Luís de Camões, em Lisboa, com algumas das vozes do novo disco de Pedro Branco, professor de profissão e músico por "Amor".