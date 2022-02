Pedro Caldeira Cabral fecha o CriaSons no S. Carlos

Pedro Caldeira Cabral © Direitos Reservados

É a cítara, irmã mais velha da guitarra portuguesa que vai estar em ensemble com outras vozes de instrumentos de cordas neste concerto que fecha o Festival Criasons, com Pedro Caldeira Cabral, e um instrumento que construiu.

Com mais de 50 anos de carreira, Pedro Caldeira Cabral centra a actividade na valorização e promoção da cítara portuguesa, instrumento usado em géneros musicais tão variados como a música popular ou o Fado, mas também em criações de novo repertório.

O formato de câmara em trio, em quarteto ou em pequenas orquestras de cordas, é por este trilho segue o programa do concerto, especialmente feito para esta edição do Festival CriaSons.

Neste concerto, Pedro Caldeira Cabral assume a cítara portuguesa e apresenta-se com Duncan Fox no contrabaixo, um dos músicos que há muito o acompanha na valorização e defesa da guitarra portuguesa como instrumento solístico, e do conhecido Quarteto Lopes-Graça que conta com Isabel Pimentel na Violeta, Catherine Strynckx no Violoncelo e Luís Pacheco Cunha e Maria José Laginha no Violino.

para apresentar em estreia, uma peça, que parte do concurso de compositores emergentes, e a longa parceria, agora mesmo, a duas cabeças: de Pedro Caldeira Cabral e Alejandro Erlich Oliva.

Como o som de um instrumento com pelo menos 500 anos, pode soar, musica contemporânea e ao mesmo tempo ir buscar, as mesmas notas das modinhas tocadas em salões, como o foyer do S.Carlos

3ª Edição do Festival Criasons com Pedro Caldeira Cabral no Teatro Nacional S.Carlos, em Lisboa às 18h00, e sábado, dia 19 de Fevereiro, às 21h30, em Ferreira do Zêzere, "Tempos e Modos da Cítara Portuguesa"