Pedro Carneiro em Carta Branca, invade o CCB, 24 horas.

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 21 Junho, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A fechar a Carta Branca do CCB, Pedro Carneiro vai ocupar o Centro Cultutal de Belém, não para um concerto, mas para um dia inteiro de música e músicos reunidos, e começa com alvorada:

desde as 10h da manhã de sábado, até ao nascer do sol de domingo. Do génio de Johann Sebastian Bach, ao sublime Miguel Azguime, da invenção de Carlo Gesualdo, à tenacidade de Morton Feldman, da energia transcendente de Iannis Xenakis à alegria da partilha comunitária de sons e espontaneidade que uma orquestra participativa proporciona.

Do Toy piano da pianista Joana Gama e da madrugada inteira com Morton Feldman, até e antes,

ao inicio da tarde, solos, musica de câmara, por vários sítios do CCB, onde habitualmente não se ouvem concertos.

No inicio da madrugada, à uma, que já é dia 25 mas no programa ainda é 24. A Flauta de Rui Borges Maia, o Piano Joana Gama e Percussão de Pedro Carneiro para a peça de cinco horas For Philip Guston de Morton Feldman.

Que vai trazer, da clara madrugada, a manhã a nascer no Tejo, ali ao lado, a espreguiçar a a fechar estas 24 horas de carta branca de Pedro Carneiro.

Fecho da Carta a Pedro Carneiro, 24 horas, sábado, 24 de junho, no CCB, em Lisboa.