O humorista Pedro Teixeira da Mota

O jovem humorista Pedro Teixeira da Mota vai estar, esta sexta-feira e sábado, no Coliseu de Lisboa, sozinho em palco, para falar da vida de 25 anos, de viagens, de cenas quotidianas, dele e dos amigos. Um espetáculo de stand up comedy, no novo futuro.

José Carlos Barreto esteve à conversa com Pedro Teixeira da Mota 00:00 00:00