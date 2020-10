Penafiel recebe mais uma edição do Escritaria

Mário Zambujal, autor homenageado na 13.º edição do Festival Escritaria promovida pela Câmara Municipal de Pernafiel © Estela Silva/Lusa

Diretora do Museu Municipal de Penafiel sabe que estes dias são tempos de trabalho, mas também de entrega e quando tudo acaba é missão cumprida.



Em Penafiel, palco de mais uma edição do Escritaria, o museu do município, no largo da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, é casa de inúmeras iniciativas. É o largo que dá acesso ao Museu Municipal de Penafiel, no novo edifício. Um museu premiado e que tem servido de quartel general do Escritaria para os muitos encontros, palestras e entrevistas.

A diretora Maria José Santos sabe que estes dias são tempos de trabalho, mas também de entrega e quando tudo acaba é missão cumprida.

"É a quebra da adrenalina. Há momentos em que acabamos todos por partilhar as experiências, as emoções, as frustrações, os contentamentos desta semana muito intensa. As pessoas provavelmente não têm noção de que é verdadeiramente intensa, parece que os dias têm 48 horas porque damos tudo de nós com muito gosto, mas tentamos arranjar um meio-termo para dar algum descanso à equipa não podendo falhar com aquilo que é o serviço quotidiano", explicou à TSF Maria José Santos.

O Museu Municipal de Penafiel tem este tempo de trabalho, mas também, segundo a diretora Maria José Santos, semeia o futuro de mais conhecimento, de mais visitas ao museu, e isso sente-se.

"Sente-se efetivamente. Não posso dizer que se sentiu desde o início, o Escritaria fez o seu caminho, mas o que é certo é que nos últimos sete ou oito anos nota-se que há muita gente que tomou o primeiro contacto com o Museu de Penafiel através do Escritaria", afirmou a diretora do museu.

O Escritaria ainda tem o domingo para fechar esta edição especial em plena pandemia, mas homenageando mais um autor português, Mário Zambujal. Esta é a 13.ª edição do evento que, por causa da Covid-19, está este ano a ser transmitido pela internet.