Percussão em Festival, na Casa da Música

É um Festival itinerante porque cada ano é numa das cidades onde há escola de música com percussão, e desta vez é no Porto, um olhar para a percussão em Portugal é o tema geral desta edição e Diana Ferreira é aqui a voz do Festival e começa por dar conta da movimentação deste Festival itinerante. Cada ana em cada uma das cidades de cada uma das esoclas com escola superior de percussão. Academia Nacional Superior de Orquestra (ANSO, Metropolitana - Lisboa), Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART - Castelo Branco), Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE - Porto), Escola Superior de Música de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade de Évora e Universidade do Minho (Braga).

Diana Ferreira fala em congregar as sete escolas e a comunidade da percussão em Portugal para esta edição do Festival, como tem acontecido nas outras duas edições,

estreias é uma das palavras do Festival Itinerante de Percussão, com bastantes peças, sempre disponíveis para o repertório.

Quase quatro dias de muita percussão, cada dia do festival encerra com a apresentação de solistas em concerto, sempre às 9 e meia da noite, com música de compositores portugueses e estrangeiros, incluindo a estreia absoluta de algumas obras.

Festival Itinerante de Percussão, na Casa da Música, no Porto de hoje, segunda feira, dia 27 de dezembro, até 30 de Dezembro.