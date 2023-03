Periferias, é um Festival de Artes Performativas de Sintra.

© Créditos Reservados

Periferias, para as tornar o centro de todas as atenções, Sintra, mas também Cabo Verde, Guiné, Brasil e todas as outras periferias, que por vezes podem estar a viver à margem, mas neste Festival de Artes Performativas de Sintra, estão no mesmo palco e espelham-se pelo concelho.

Nuno Correia Pinto é a cara e a voz do Festival e para esta edição segue a linha da Associação Chão de Oliva que o promove, as Geografias da Experiencia.

A abertura é hoje, quarta feira, 02 de março, com um espetáculo que vem da Espanha, Teatro Guirigai, de uma das periferias espanhola, para mostrar outras periferias, as mulheres, as muitas mulheres que lutam todos os dias, silenciosas, que são no entanto o pilar das casas, é por aqui que começa o festival nesta edição.

Mas o Festival tem muito mais, parte sempre da Casa de Teatro de Sintra, mas alargar-se por todo o concelho de Sintra, onde há também periferias, mas há feira de livros, ou um tuk tuk para teatro, uma carrinha para um espetáculo intimista e até um sofá, ou vários, em exposição.

Um Festival que olha para as periferias como se fossem o largo principal, em palco, com todos os holofotes a incidirem, para quem está nas margens, desta vez e com mais afinco, as crianças e jovens.

Festival de Artes Performativas de Sintra, Periferias, começa hoje, quarta feira, 2 de março e vai até 12 de março.