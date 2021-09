Internada após queda na Letónia. Pianista Maria João Pires está "bem"

© Pedro Martins/Global Imagens

Por TSF 06 Setembro, 2021 • 12:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A equipa de Maria João Pires adiantou, nas redes sociais, que a artista se encontra "bem". A pianista necessitará de "umas semanas de repouso", ao fim das quais poderá retomar os concertos. Os representantes de Maria João Pires também acrescentam que, após a queda, a artista foi levada até às urgências hospitalares "por precaução". Um dos ombros da pianista ficou mais afetado, mas os médicos esperam que, com descanso e o tratamento prescrito, Maria João Pires recupere.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria João Pires (@maria.joao.pires)

Maria João Pires teve de ser internada após ter sofrido uma queda grave, enquanto se encontrava na Letónia, para encerrar, na noite desta segunda-feira, um festival em Riga na ópera nacional.

A notícia foi avançada pela RTP. A informação foi confirmada à SIC pela família da artista.

A artista, de 77 anos, caiu durante a tarde de domingo numa rua da capital da Letónia.

O Slipped Disc cita o jornalista e crítico britânico Norman Lebrecht, que descreve a comunicação feita pelo diretor artístico do festival, Martin Engstroem, e o seu diretor executivo, Zane Culkstena, no início daquele que seria o recital da pianista portuguesa, no encerramento do Festival de Riga, na Ópera Nacional da Letónia, na noite de domingo.

De acordo com os dois responsáveis, >Maria João Pires sofrera uma queda, naquela mesma tarde, nas ruas de >Riga, e estava no hospital a recuperar de uma condição que ambos descreveram como "bastante séria", perante a audiência, como se pode ler no 'site' Slippedisc, do histórico crítico >britânico >Norman Lebrecht.

O concerto do >Maria João Pires, em Riga, que previa a interpretação de obras de Liszt e de Ravel, estava inserido numa digressão da pianista que, no último mês, já passou por Espanha, Áustria, Itália e que, em novembro e dezembro, prevê a sua atuação em salas de França, Holanda e Hungria, depois do seu regresso a Espanha.

Maria João Pires é também um dos principais nomes da Temporada Gulbenkian de Música 2021-2022, anunciada na semana passada.

O pianista japonês Mao Fujita, que encerrou o festival de Riga, apareceu no último momento, para substituir Maria João Pires, sendo as fotografias desta atuação as publicadas pelo certame, na sua página no Facebook, assinalando o encerramento.

>Mao Fujita já tinha atuado duas vezes no festival - um recital a solo e outro acompanhando Marc Bouchkov -, tendo acabado por repetir em grande parte o seu programa do dia anterior.

A agência Lusa tentou contactar o Centro de Artes de Belgais, da pianista, sem resultado.

Na conta oficial do Instagram, a equipa da pianista deixou uma mensagem de agradecimento pelas mensagens de apoio recebidas e prometeu ir atualizando o estado de saúde de Maria João Pires.

© DR/Instagram

* Atualizado às 14h35