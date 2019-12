Pirilampos no Porto

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 12 Dezembro, 2019 • 07:30

É uma adaptação de um conto de Ondjaki, feita pelo mesmo homem que faz as ilustrações, para o livro editado e que está em palco, a fazer em tempo real, toda a ilustração deste espetáculo O Convidador de Pirilampos, com assinatura de António Jorge Gonçalves. Um menino que gosta de cientistar com o avô, uma atriz, um músico um desenhador e uma manipuladora de objetos, António Jorge Gonçalves chama-lhe um quarteto para contar esta história. Contar histórias e a importância de contar histórias, também o medo do escuro e em toda a dimensão do espetáculo, a liberdade. Um avô e um neto, e agora também se pode ler o livro ouvindo-o, em áudio livro com edição da editora boca.

Texto de Ondjaki, encenação, António Jorge Gonçalves, realização plástica e manipulação ao vivo de objetos, António Jorge Gonçalves, Paula Delecave, produção executiva, Nuno Pratas, interpretação Cláudia Semedo (narradora), José Conde (clarinete baixo e música original), coprodução, Centro Cultural Vila Flor, São Luiz Teatro Municipal, Culturproject, TNSJ

O Convidador de Pirilampos, está no teatro Carlos Alberto, no Porto e fica até domingo em vários horários, de manhã e à tarde.