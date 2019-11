Podia Ser Pior, Em Musical no TNSJ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA © Joana Dilão

Por José Carlos Barreto 07 Novembro, 2019 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Podia ser pior, é bem português esta ideia que algo aconteceu mas podia ter sido pior, André Godinho tem participado com a companhia Cão Solteiro nesta ideia de cruzar o cinema e o teatro e Could Be Worse: The Musical é também isso podia ser pior e é um musical, bem norte americano, mas neste caso em vez de feliz com happy end, É um musical mais deprimente. Neste espetáculo, há uma narrativa, o que é uma surpresa nos espetáculos do Cão Solteiro, há um texto escrito por José Maria Vieira Mendes, da companhia do teatro Praga e depois, há a música e letras, escritas pelo músico PZ. Os atores que não são cantores, cantam, é um verdadeiro musical nesse aspeto e podia ser pior. Aqui um grupo de artistas, anónimos, está numa sala de estar a tentarem deixar de ser quem são, uma tentativa, apenas isso.

Pub Pub

criação Cão Solteiro & André Godinho, música original PZ, música original adicional Rodrigo Vaiapraia, Rui Antunes, Violeta Azevedo, texto José Maria Vieira Mendes, figurinos Mariana Sá Nogueira, cenografia Vasco Araújo, desenho de som João Moreira, coreografia Sónia Baptista, Gonçalo Egito, desenho de luz Daniel Worm D"Assumpção, preparação vocal Rui Baeta, mistura e masterização Zé Nando Pimenta, assistente de figurinos Inês Ariana, adereços de figurinos Nuno Tomaz, João Caldas (tricot), costura Mestra Teresa Louro, Mestra Rosário Balbi, construção de cenografia Heróis ao Rubro, produção e fotografia Joana Dilão, interpretação André Godinho,, Cecília Henriques, Gonçalo Egito, João Duarte Costa,, Patrícia da Silva, Paula Sá Nogueira, Rodrigo Vaiapraia, Sónia Baptista, Tiago, Jácome, coprodução Cão Solteiro, São Luiz Teatro Municipal, TNSJ

Pub Pub

Could Be Worse: The Musical, estreia esta noite no Teatro Nacional S.João, no Porto, e fica quinta e sexta às 21h00, sábado às 19h00, e domingo, último dia às 16h00.