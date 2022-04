"Poesia é liberdade na voz dos cantores." A Ronda de Vitorino no Festival de Leiria

Vitorino © Pedro Rocha / Global Imagens

Por Teresa Dias Mendes 23 Abril, 2022 • 23:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quem são afinal os poetas cantados por Vitorino? Quando é que o cantor sente na pele o toque da palavra, afinando a melodia que lhe há-de embalar a voz?

"Não consigo escrever música para poetas que eu não tenha conhecido muito bem, que fossem amigos, alguns até íntimos. Eu tenho um número muito pequeno de poetas que canto. Talvez o mais cantado, que é também escritor é o António Lobo Antunes, pela amizade, pela cumplicidade, e porque era fácil, porque a gente se encontrava muito, fazíamos numa mesa de café e ao piano. Também musiquei alguns do Eduardo Guerra Carneiro, do António José Forte, Herberto Helder, que não deixava ninguém musicar poemas, mas pela amizade deixou o Janita e eu fazer música sobre textos lindíssimos dele."

O pretexto para os dois dedos de conversa no hotel em frente ao Teatro Miguel Franco, em Leiria, é o festival de poesia onde que até segunda feira vai continuar a animar a cidade. "Alguns poetas trazem já música no texto que nós procuramos, procuramos um ritmo, palavras com sílabas abertas, e isso ajuda muito. Muitas vezes dizê-lo em voz alta é bom, quanto mais próxima é a relação mais importante se torna."

Ouça a entrevista de Teresa Dias Mendes, com sonorização de Paulo Jorge Guerreiro 00:00 00:00

Falará do Zeca e do Adriano, de Luís Pignatelli, de Manuel da Fonseca e tantos outros companheiros de viagem. O " octogenário" Vitorino está de malas feitas para Badajoz, onde participa segunda-feira nas celebrações do centenário de José Saramago. Ali cantará também " 25 de Abril sempre".