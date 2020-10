Poetas Vivos, ao Vivo, no D.Maria II

© Filipe Ferreira

Durante o confinamento, o Clube dos Poetas Vivos conseguia reunir-se à volta de um computador, na versão on line, mas agora está marcado o regresso para este fim de tarde. Teresa Coutinho, que é a cara, e tem sido a cara do Clube dos Poetas Vivos, em vez do hall de entrada, do teatro, agora a reunião é no salão nobre, mais arejado. Para esta primeira edição ao vivo, o poeta escolhido é José Carlos Barros, que até podia ser mais conhecido por, ex-deputado, na Assembleia da República, mas não no caso de Teresa Coutinho, é pelos poemas e também por um certo lugar rural que quer manter. José Carlos Barros que pode ser lido e visto e conversado, logo ao fim da tarde no Teatro, a partir das seis.

Clube dos Poetas Vivos, de volta ao vivo às 18. 00h, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, com o poeta José Carlos Barros e Teresa Coutinho.