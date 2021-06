Porto Design Biennale até ao final de julho

© créditos reservados

Esta é uma Biennale, promovida pelas Câmaras do Porto e Matosinhos, mas tudo parte da ESAD-idea, investigação em Design e Arte, para fazer uma conversa alargada entre o design que se faz em Portugal e o resto do Mundo. Raquel Pais é a voz da Biennale e quer fazer da Biennale um lugar onde o design consegue convocar tudo.

Alargar o design a quem o consome, porque nos nossos dias estamos sempre a confrontar-nos com o designa, nas múltiplas formas e a ideia base garante Raquel Pais, não é ter exposições ou eventos durante a Biennale, iguais a outras formas de apresentar o design.

Tudo matérias para discussão, entre os vários pontos desta Porto Design Biennale e apesar de ter o nome do Porto, a Biennale também passa por Matosinhos e quer convocar muitos dos nomes de designers português mas também do resto do mundo.

França é aqui nesta edição, o país convidado.

O lugar que importa, para esta Biennale, que quer discutir o objeto mas muito mais o espaço território, as cidades e os lugares e que traço o design pode dar, num certo futuro, para Matosinhos e para o Porto.

Porto Design Biennale, ainda até 25 de julho, no Porto e em Matosinhos