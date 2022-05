Portugal está na final da Eurovisão. Veja a atuação de Maro

© EPA

Por TSF 10 Maio, 2022 • 22:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A canção "Saudade, Saudade", interpretada por Maro, está entre as dez melhores da primeira semifinal do festival da Eurovisão e vai estar a concurso na final de sábado.

Portugal foi o quinto finalista a ser anunciado. A lista de apurados fica composta com Suíça ("Boys do cry", Marius Bear), Arménia ("Snap", Rosa Linn), Islândia ("Með hækkandi sól", Systur), Lituânia ("Sentimentai", Monika Liu), Noruega ("Give that wolf a banana", Subwoolfer), Grécia ("Die together", Amanda Georgiadi Tenfjord), Moldova ("Trenuletul", Zdob si Zdub & Advahov Brothers) e Países Baixos ("De Diepte", S10).

De fora ficaram Albânia, Letónia, Eslovénia, Bulgária, Croácia, Dinamarca e Áustria.

O festival decorre em Turim, em Itália.

Veja a atuação de Maro na primeira semifinal: