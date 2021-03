Portugal Fashion inicia esta quinta-feira primeiro de dois momentos de nova edição

Estão previstas também "conversas e reflexões temáticas em torno do futuro da indústria da moda" © AFP

A 48.ª edição do Portugal Fashion vai realizar-se em duas partes, com a primeira a acontecer já a partir desta quinta-feira, seguindo-se outro momento em abril, adianta organização.

"Infelizmente, com o evoluir do confinamento não foi possível fazer o plano de gravações ainda em março, como gostaríamos que tivesse acontecido e, portanto, tomámos a decisão de dividir esta edição digital em dois 'takes', o primeiro nas datas que estavam já anunciadas [18, 19 e 20 de março]. Para abril, numa data que possamos anunciar assim que tenhamos a confirmação das entidades competentes para esta autorização de gravações, vamos ter o 'Take 2' com os restantes conteúdos e que implicam uma maior concentração logística", explicou a diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto.

Mónica Neto avançou que o calendário da emissão para o 'Take 1' do 48.º Portugal Fashion vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de março em 'streaming' no sítio oficial da Internet do evento e sempre entre as 20h00 e as 22h00.

Ouça as declarações de Mónica Neto à TSF. 00:00 00:00

Os 'designers' vão ser entrevistados num sofá, fazendo jus ao nome "The Sofa Edition", pelo anfitrião Hugo Van Der Ding e todas as entrevistas vão ser legendadas em inglês para "poderem chegar ao público internacional", referiu.

Na primeira parte do Portugal Fashion, os internautas vão poder ver as novas coleções outono/inverno 2021-22 dos 'designers' Ernest W. Baker, Miguel Vieira, David Catalán, Alexandra Moura ou Maria Carlos Baptista, já apresentadas nas semanas da moda de Paris e Milão.

Ainda no 'Take 1', os 'designers' Katty Xiomara, Maria Gambina, Estelita Mendonça e Inês Torcato apresentam as suas coleções através de "filmes de moda".

No alinhamento inicial desta edição do Portugal Fashion aqueles quatro criadores preferiram desde logo optar pelas apresentações das coleções de forma digital, não necessitando da produção de conteúdos no edifício da Alfândega do Porto, o local escolhido tradicionalmente para realizar o evento de moda no Porto, explicou Mónica Neto.

Este será o "prato forte" dos três dias do 'Take 1' da emissão de sofá do Portugal Fashion em que literalmente estarão, "de sofá para sofá, a pôr os 'designers' a falar daquilo que são as suas coleções", resumiu a diretora do Portugal Fashion.

Para o 'Take 2', a acontecer em abril, em data ainda a anunciar, vão ser apresentadas desfiles filmados e editado de 'designers' como Diogo Miranda, Luís Onofre, a dupla Marques/Almeida e Sophia Kah, entre outros.

Estão previstas também "conversas e reflexões temáticas em torno do futuro da indústria da moda" e um "ponto de situação atual do setor da moda no estado de pandemia".

Um "Welcome to Porto" é outra das novidades nesta edição 100% digital do Portugal Fashion. Nesse espaço vão ser apresentados os 'designers' Pedro Miguel Ramos e Davi, porque ambos escolheram a cidade do Porto para lançar os seus ateliês de moda, explicou a diretora.

O 'Bloom' e o 'Bloom upload', plataformas dedicadas aos jovens 'designers' emergentes em Portugal, vão também acontecer apenas na segunda parte do Portugal Fashion.

"Estamos carentes de uma validação da Direção-Geral da Saúde (DGS) e que só faz sentido confirmar a data assim que tenhamos a confirmação de que ela é viável", acrescentou Mónica Neto.

Em outubro passado, a 47.ª edição do Portugal Fashion decorreu num modelo de apresentação "reinventado" e com a missão de "proteger o talento nacional", criando um "modelo híbrido", onde se conjugaram ora desfiles ao ar livre, com a premissa das distâncias exigidas pela DGS, ora desfiles apresentados digitalmente.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários, que conta com o apoio dos seus parceiros estratégicos e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 -- Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.