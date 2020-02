Portugal, Refúgio em Torre de Babel

© Pedro Soares

Por José Carlos Barreto 03 Fevereiro, 2020 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Hélder Costa foi à Bíblia buscar parte desta ideia, baseando-se na Torre de Babel, onde todos viviam bem e todos falavam a mesma língua nesta torre que queria chegar ao céu e Deus não gostou, o dramaturgo neste caso olha para este novo mundo e cria, de criar abrigos no mundo, onde os mais endinheirados se podem refugiar, Portugal no mundo é um desses locais. É com este valor, que neste momento moderno consegue ser um dos abrigos do mundo, isto parece um assunto sério mas Hélder Costa avisa que é mesmo uma sátira para rir, para rir mesmo. Com o andar do tempo chegamos à distupia, o que não é utopia, o seu contrário, o isolamento, traz o resto. O homem que manda, que organiza este refúgio, começa a sentir que estão ali há muito tempo, mas uma voz off, vem anunciar que afinal sempre encontraram as pessoas que estavam desaparecidas dos outros refúgios do mundo. Todos querem sair, mas este homem que manda em tudo neste refugio, saca da arma e mata toda a gente e a seguir suicida-se, o mundo acabou. É o que parece, o mundo acabou, mas calma, Helder Costa Não é assim tão pessimista, tudo acaba com Imagine de John Lennon, e no entanto há esperança, uma certa esperança.

TEXTO E ENCENAÇÃO Hélder Mateus da Costa COM: Maria do Céu Guerra, Patrícia Frazão Rita Soares, Sónia Barradas, Teresa Mello Sampayo, Adérito Lopes, Carlos Sebastião, João Maria Pinto, Samuel Moura, Sérgio Moras, Estagiários ESAD Caldas da Rainha Anita Ribeiro Clara Cunha Mar Ribeiro Francisco Gonçalves, FIGURINOS A Barraca COSTUREIRA Zélia dos Santos e Elza Maria Ferreira, CANÇÕES Letras de Hélder Costa e populares, MÚSICA João Maria Pinto DESENHO DE LUZ, VÍDEO E EDIÇÃO Paulo Vargues, ASSISTÊNCIA AO VÍDEO David Medeiros, TÉCNICO DE SOM, Fernando Belo, PRODUÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS Catarina Aidos, DESIGN GRÁFICO E CARTAZ Inês Costa, FOTOGRAFIAS Pedro Soares.

Torre de Babel, da Barraca, está no Cinearte, em Santos, em Lisboa e fica quinta, sexta e sábado, às 9 e meia da noite, ao domingo às 5 da tarde, até 23 de fevereiro.