Pós-democracia, no festival politica.

A cidadania começa na palavra e nessa partilha das ideias, que fazem sentido para cada um de nós. Estamos todos no mesmo Barco, lê-se no cartaz da edição deste ano, do Festival Politica e Pós Democracia é o tema desta edição que Rui Oliveira Marques, a voz do Festival Politica enuncia para quem ainda nunca ouviu falar de um festival, onde há muito, do que se faz a politica. Os organizadores, fazem saber que os cidadãos devem participar mais na vida publica e por isso, promovem esta ideia de fazer política, com atividades culturais.

Pós-Democracia, para falar sobre o piro sistema exptuando todos os outros numa altura em que este abril a revolução faz meio século de vida.

No programa do Festival Politica podemos agora sublinhar três nomes, que vão trazer três momentos dos muitos desta edição.

A Garota Não, vai ter uma conversa cantada. "Seleção Portuguesa: 10 milhões de convocados" é um manifesto da artista e ativista de Setúbal, preparado para o festival, onde se fala de mudanças, e os assuntos que a inquietam. Outra música com um grande papel interventivo, Selma Uamusse reúne um grupo de mulheres para conversarem, sobre o contributo na construção de uma sociedade mais generosa, a partir de lugares de fala distintos. Há ainda os prémios: Monstros do Ano, de Fernando Alvim, numa "Edição quase quase política" para homenagear os portugueses que têm uma palavra a dizer sobre o país e o mundo.

Um programa que tem também um momento de politica, em estado puro, ou seja, deputados, cinco minutos cara a cara com cada um dos cidadãos.

Há também uma oficina, para crianças, com essa pergunta: o que é liberdade? Estamos Todos no mesmo Barco, lê no Cartaz do Festival Politica

Festival Politica, no Cinema S.Jorge em Lisboa de 21 de abril, até domingo, 23 de abril. Em maio, está em Braga, de 4 a 6 de maio.