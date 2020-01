Post Malone cabeça de cartaz do último dia do festival Rock in Rio Lisboa

O rapper norte-americano Post Malone © Angel Colmenares/EPA

Por Lusa 09 Janeiro, 2020 • 23:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O rapper norte-americano Post Malone, responsável por termas como "Rockstar" e "Psycho", regressa a Portugal em junho, como cabeça de cartaz do último dia do festival Rock in Rio Lisboa, foi anunciado esta quinta-feira.

Segundo a organização do festival, em comunicado, Post Malone, "verdadeiro fenómeno a nível mundial", é o cabeça de cartaz de dia 28 de junho, o último dos quatro da edição deste ano. O Rock in Rio Lisboa regressa ao parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.

"O artista mais ouvido no Spotify e autor do álbum mais popular do ano de 2019 (Hollywood's Bleeding) vai levar à Cidade do Rock êxitos como Sunflower, Psycho ou Rockstar, encerrando assim uma edição que se antevê memorável", refere a organização do festival.

Esta será a terceira vez que Post Malone, de 24 anos, atua em Portugal. A estreia aconteceu em 2017 no festival Sumol Summer Fest, na Ericeira, concelho de Mafra. Dois anos depois, Post Malone atuava no festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira.

Post Malone, nome artístico de Austin Richard Post, editou a primeira mixtape, "Youns and After Them Riches", aos 16 anos. Quatro anos depois, aos 20, editava o primeiro álbum, "Stoney", que contou com convidados como Quavo (dos Migos) e Justin Bieber.

O segundo álbum, "beerbongs & bentleys", com participações de 21Savage e Nicki Minaj, entre outros, chegou em 2018. No ano passado, editou "Hollywood's Bleedings", que tem entre os convidados SZA, Young Thug e Swae Lee.

Para edição deste ano do Rock in Rio Lisboa tinham já sido anunciadas as atuações de Foo Fighters, The National, Camila Cabello e Black Eyed Peas.