Prata Riverside Village recebe Mercado P'LA ARTE

Sábado, 5 de março, das 14 às 20 horas, realiza-se mais um Mercado P"LA ARTE, no parque de estacionamento do Prata Riverside Village, desta vez com um horário até mais tarde.

Este mercado tem dado oportunidade a 40 artistas por edição a apresentarem o seu trabalho, venderem e partilharem com os visitantes a sua experiência enquanto artistas.

Em cada edição, os artistas vão rodando de forma a darem lugar a novos participantes e a tornar este evento mais dinâmico e inovador.

Nesta edição, vamos promover uma maratona de desenho com as artistas Engrácia Cardoso e Rita Dias. A ideia é percorrer e desenhar a zona envolvente ao Prata Riverside Village e também a atividade e dinâmica do próprio mercado.

Ainda no parque de estacionamento poderá também visitar a exposição Brilha Rio, que dá a conhecer incríveis letreiros comerciais do século XX. Uma exposição a não perder.

Venha conhecer o mercado, falar com os artistas, desenhar e ouvir música.

Ficamos à sua espera!