Prémios Europa Nostra para Arte-Xávega, Projeto Almada, Sé do Funchal e Cláudio Torres

A presidente do Centro Nacional de Cultura considera Cláudio Torres "um campeão" cultural © Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

O restauro dos tetos Mudéjares da Sé Catedral do Funchal, a salvaguarda da técnica de pesca artesanal "Arte-Xávega", o Projeto Almada e o percurso do arqueólogo Cláudio Torres foram distinguidos esta segunda-feira nos Prémios Europeus do Património Cultural Europa Nostra.

Estes projetos portugueses estão entre 30 de 21 países este ano selecionados pela organização não governamental Europa Nostra, anunciou o Centro Nacional de Cultura (CNC), representante português nesta entidade promotora dos galardões para o património europeu.

Os tetos em estilo mudéjar da Sé Catedral do Funchal, com 1500 metros quadrados, foram restaurados "com base nas melhores práticas de conservação da madeira, e envolveu uma equipa interdisciplinar de profissionais de topo de várias nacionalidades", segundo a sustentação do júri para a escolha dos premiados, divulgada pela organização.

Também foi galardoado o projeto de salvaguarda da técnica de pesca artesanal "Arte-Xávega" no litoral português, enquadrado num programa de transferência de conhecimento e saber-fazer, numa investigação que dá a conhecer práticas exemplares de salvaguarda de "um dos últimos exemplos de pesca artesanal e sustentável na União Europeia", sublinha o júri dos prémios.

O Projeto Almada - iniciativa multidisciplinar que utiliza a investigação científica para apresentar a arte mural do artista modernista Almada Negreiros (1893-1970) numa nova perspetiva - foi igualmente selecionado pelo seu "alcance exemplar junto de diversas comunidades", aponta o júri.

Este projeto está centrado em cinco núcleos de pinturas murais existentes nas gares marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde d'Óbidos e noutros edifícios de Lisboa (Igreja de Nossa Senhora de Fátima, antigo edifício-sede do Diário de Notícias e Escola Patrício Prazeres).

Foi ainda distinguido o arqueólogo Cláudio Torres, pelo seu trabalho de há mais de 40 anos no setor, "a par do centro de investigação que criou em Mértola [Campo Arqueológico de Mértola, Alentejo], que desempenha um papel fundamental na valorização e conservação do património islâmico em Portugal", salienta o júri dos galardões.

Em declarações à TSF, a presidente do Centro Nacional de Cultura, representante português na Europa Nostra, Maria Calado, destaca que o prémio valoriza "o projeto de uma vida" dedicada a fins culturais "no melhor sentido da palavra", que o arqueólogo construiu em Mértola.

"É uma vida totalmente dedicada à centralidade da cultura, de uma forma, por vezes, muito discreta, mas também muito veemente, conseguindo criar um polo, que é o caso de Mértola", afirma.

A presidente destaca que estes prémios são um sinal de que a cultura está a ser "bastante valorizada" no país. "Todos gostariam mais e cada vez mais, mas tem havido um desenvolvimento extraordinário de projetos culturais, não só ao nível central, mas ao nível dos municípios, o que é importante ao nível das regiões", sublinha Maria Calado à TSF.

Os 30 vencedores foram selecionados por um júri composto por peritos em património oriundos de toda a Europa, após uma avaliação feita por comités de seleção responsáveis pela análise das candidaturas submetidas, tanto por organizações como por pessoas a título individual, de 35 países europeus.

Cecilia Bartoli, cantora lírica e presidente da Europa Nostra, citada no comunicado do CNC, felicita os vencedores dos Prémios Europeus do Património/Prémios Europa Nostra deste ano: "São exemplos inspiradores que contribuem verdadeiramente para a construção de uma Europa mais bonita, sustentável e inclusiva."

"As suas histórias de sucesso demonstram como a adversidade pode ser superada através do conhecimento, da dedicação, da criatividade e da inovação", sublinha ainda a responsável da organização europeia.

Entre os 30 vencedores estão ainda a Friluftsskolen, uma escola ao ar livre em Copenhaga, Dinamarca, projetada pelo arquiteto Kaj Gottlob e construída em 1938, exemplo de "como a arquitetura pode contribuir para a saúde e para o bem-estar", e cujo restauro "serve de modelo para outras escolas na Europa".

Também o restauro do Museu de Arquitetura Urbana, em Vilnius, na Lituânia, mereceu a escolha do júri pela utilização de "competências artesanais de grande qualidade e técnicas autênticas", a par da ação da Associação Acta Vista, em Marselha, França, pelo desenvolvimento de projetos de formação em património, envolvendo 5.000 indivíduos que se encontravam à margem do mercado de trabalho.

Entre outros projetos, foi ainda eleito o Museu de Literatura da Irlanda, em Dublin, pelas atividades participativas "no sentido de celebrar o património literário do país, e inspirar gerações a envolverem-se com a arte de escrever e ler, desconstruindo as perceções elitistas da literatura".

Os vencedores serão homenageados na cerimónia europeia de entrega dos prémios, que terá lugar no próximo dia 28 de setembro, no Palazzo del Cinema, em Veneza, Itália.

No decorrer do evento - que contará com a presença de Cecilia Bartoli e Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia - serão anunciados os vencedores do Grande Prémio e do Prémio "Escolha do Público" (em votação 'online'), escolhido entre os premiados deste ano, que receberão 10.000 euros cada.

A cerimónia será um dos pontos altos da Cimeira Europeia do Património Cultural 2023, organizada pela Europa Nostra com o apoio da Comissão Europeia, que irá decorrer de 27 a 30 de setembro, em Veneza.