Presidente da República felicita Ana Rocha de Sousa pelos prémios no festival de Veneza

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa pelos prémios recebidos no Festival de Cinema de Veneza.

"Felicito Ana Rocha de Sousa pelos prémios recebidos na 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza: o Leão do Futuro, de revelação, o Prémio especial do Júri da secção Horizontes, e os prémios paralelos Bisato d'Oro e Sorriso Diverso Venezia, todos pela sua longa-metragem de estreia, 'Listen'", escreve Marcelo Rebelo de Sousa na página da internet da Presidência da República.

Para o chefe de Estado, os galardões agora atribuídos a "Listen" "acolhem assim uma nova cineasta e uma esperança do cinema português".

"Listen", primeira longa-metragem da realizadora Ana Rocha de Sousa, 41 anos, venceu quatro prémios no festival de Veneza que terminou no sábado: O 'Leão de Futuro', de primeira obra, o prémio especial do júri 'Horizontes', o prémio 'Bisato d'Oro' de melhor realização e o prémio 'Sorriso Diverso Venezia', estes dois últimos galardões paralelos do evento.

O filme, um drama de uma família portuguesa emigrada no Reino Unido, tem coprodução luso-britânica e foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles. Chegará aos cinemas portugueses em 2021.

Na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere que "Listen", uma coprodução luso-britânica rodada nos arredores de Londres com elenco português e inglês, acompanha a história verídica de um casal de portugueses emigrados no Reino Unido a quem os serviços sociais retiram os filhos por maus tratos.

"Mais conhecida até aqui como atriz de televisão, Ana Rocha de Sousa estudou Belas-Artes em Portugal e cinema na London Film School, tendo dirigido uma elogiada curta-metragem documental", escreve ainda o chefe de Estado.