Primeiro concerto dos Coldplay em Portugal foi há 23 anos. "Ninguém vaticinava" o sucesso que iam alcançar

Chris Martin, vocalista dos Coldplay

Por Rui Carvalho Araújo 17 Maio, 2023 • 08:19

O Estádio Cidade de Coimbra recebe esta quarta-feira o primeiro de quatro concertos dos Coldplay, que geraram uma procura inédita em Portugal e vão obrigar a cortes de trânsito na cidade.

A cidade espera receber 200 mil pessoas, uma multidão de fãs muito diferente daquela que viu a banda britânica na primeira passagem por Portugal, no festival Paredes de Coura, no ano 2000.

O atual presidente da câmara de Paredes de Coura fazia, nesse ano, parte da organização do festival. Vítor Paulo Pereira recorda que há 23 anos o nome do grupo não saltava à vista no cartaz do festival do Paredes de Coura.

"As pessoas mais interessadas estavam muito atentas, mas de facto não era a principal atração num cartaz que tinha Mr.Bungle e Flaming Lips, por exemplo", conta à TSF.

Vítor Paulo Pereira recorda o primeiro Concerto dos Coldplay em Portugal 00:00 00:00

Os Coldplay "ainda eram muito jovens". "Tocar num festival que também estava a crescer e que já tinha muito público" quando acabaram de lançar o seu primeiro disco - "Parachutes" - "também acho que foi uma sensação estranha para eles", aponta .

Na altura, recorda o autarca, os pedidos dos músicos eram à medida de uma banda que dava os primeiros passos: "Fruta, água, algumas bebidas, sanduíches diversas... nada de especial comparado com outras bandas."

O sucesso desta magnitude não era expectável para Vítor Paulo Pereira. "Quando eles vieram a Paredes de Coura em 2000 já se via que tinham qualidade. Agora chegar ao estatuto de uma banda que arrasta multidões, como é o caso de hoje em dia, isso ninguém vaticinava, penso eu."

Ainda assim, Vítor Paulo Pereira confessa que "gostava mais dos Coldplay na altura".

Depois do primeiro concertos esta noite, no âmbito da digressão "Music of the Spheres", os Coldplay dão espetáculos e Coimbra até domingo, com concertos dias 17 de maio, 18 de maio, 20 de maio e 21 de maio.