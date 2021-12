Primeiro Rascunho, no Teatro do Bairro Alto

© créditos reservados

Primeiro rascunho é o título, mas poderia ser vários rascunhos. O Teatro do Bairro alto, no verão convidou três artistas, para fazerem uma ideia de rascunho seguindo tudo o que foi para cada um deles os últimos dois anos de pandemia, Francisco Frazão, o diretor artístico, fez o desafio a partir de uma ideia de alinhavar a história em rascunho. Uma frase do romancista e fotógrafo americo nigeriano, Teju Cole, que escreveu uma espécie de diário daqueles primeiros meses da pandemia, onde escreveu, "o primeiro rascunho da História está quase sempre errado, mas temos na mesma de tentar escrevê-lo".

Regina Guimarães convidou Marta Caldas, que convidou Thierry Simões; Mariana Vieira convidou Amanda Baeza, que convidou Ricardo Martins; Lolo Arziki convidou ROD, que convidou Petra.Preta.

Primeiros rascunhos é uma ideia para o on line, de resto onde começou por razões práticas, enquanto esperava pelo fim das obras no Teatro do bairro alto e Francisco Frazão refere que o on line, depois com a pandemia foi só uma continuação do trabalho feito.

Dos três convites iniciais, afinal surgiram mais três e mais outros três convites, que saíram, da orbita da mão do diretor do teatro por isso não se poderia saber que rascunhos iam ser estes.

A contaminação sucessiva da arte, em processo de vários mãos, 9 artistas fizeram um rascunho e está agora on line e depois em papel.

Primeiro Rascunho tem textos, desenhos, filmes e fotos, há peças que hão-de ficar e outras que vão ficar visíveis, apenas um mês.

Primeiro Rascunho, agora no on line do Teatro do Bairro Alto e também vai estar em livro.