Profissionais da Cultura juntam-se num velório pelo setor em sete cidades

Os profissionais da Cultura manifestam-se esta quarta-feira em sete cidades em defesa de todos os trabalhadores "deixados para trás" pelo Governo durante a pandemia da Covid-19, como disse à TSF o grupo informal Vigília Cultura e Artes.

O protesto, simbolicamente designado de velório, acontecerá ao longo do dia de hoje em frente à Assembleia da República, em Lisboa, e em seis outras cidades: Porto, Évora, Faro, Funchal, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo.

Quase um ano depois, "estamos a viver sem qualquer proteção social. Muitos de nós nunca recebeu um único apoio da Segurança Social apesar de sermos contribuintes ativos", lamenta, em declarações à TSF, a atriz Anaísa Raquel, do grupo Vigília Cultura e Artes.

Anaísa Raquel explica a "situação precária" em que vivem muitos trabalhadores da cultura 00:00 00:00

Este grupo informal surgiu em maio de 2020 para promover um protesto que decorreu em 17 cidades portuguesas precisamente para alertar para a situação de precariedade dos trabalhadores da Cultura agudizada pela pandemia da Covid-19.

Anaísa Raquel ressalva que este é um velório pela Cultura, não um funeral: "Não estamos mortos, ainda não estamos mortos".

"É um velório para honrar todas as pessoas que ficaram para trás, que não receberam nenhum apoio do Governo", disse, sublinhando que permanecem as situações de desproteção social e de não regularização da profissão.

Anaísa Raquel explica como vai decorrer o protesto em Lisboa 00:00 00:00

O protesto acontece na véspera de um Conselho de Ministros que, segundo o primeiro-ministro, António Costa, será dedicado à Cultura "de forma transversal" e no qual será aprovado o estatuto dos trabalhadores deste setor.

