Projeto Malacate: "A sedução de um lugar povoado de fantasmas"

"Deram vida à terra", exclama Manuel Rodrigues, um dos 600 habitantes da aldeia, e um dos elementos do grupo coral da Mina de São Domingos. E vão deixar saudades.

Durante um ano e meio, a companhia Cepa Torta, com o apoio da câmara de Mértola, instalou-se na aldeia da Mina de São Domingos, financiada por um projecto europeu, cuja parceria se estende à Noruega, contaminando a ideia de uma energia criativa, capaz de gerar as mais variadas expressões artísticas num território do interior cuja identidade está fortemente marcada pela exploração mineira, e permanece visível nas ruínas do complexo.

Escutar as memórias do passado e criar memórias futuras. Esta foi a bússola da equipa artística dirigida por Miguel Maia.

O último espetáculo, "Caixa de Perguntas" estreia a 9 de Junho, (prolonga-se até dia 11), envolvendo actores, comunidade e o grupo coral da Mina de São Domingos.

No antigo lugar de descarga e de separação do minério extraído das profundezas da terra, 30 pessoas, actores, habitantes e o grupo coral da Mina, demonstram como a arte e a cultura podem ser uma energia transformadora.