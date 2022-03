Projeto Malacate. Há um novo ninho na aldeia das Minas de São Domingos

As cores das ruínas no antigo edifício da indústria mineira e os pássaros que por ali nidificam captaram o olhar de Lise Wulff. A artista norueguesa chegou em novembro do ano passado, voltou em março e aí está um novo ninho, na aldeia das Minas de São Domingos. Old Space, New Volume, é este o nome da instalação construída com a ajuda da comunidade. A nova menina dos olhos do projeto Malacate, cuja intervenção artística é assinada pela companhia Cepa Torta, depois de aceitar o desafio proposto pela câmara de Mértola, é só uma das tantas artes que vão habitar a aldeia até julho do próximo ano.