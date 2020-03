Quando a arte fica de quarentena, como (sobre)vivem os artistas?

Precisam do público como de pão para a boca. Alimentam a alma e o corpo de salas cheias, aplausos, risos e gingares de anca. Cada dia sem pisar o palco é, para eles, mais um dia de desespero e incerteza. Com a pandemia da Covid-19, artistas, técnicos, agentes e promotores veem-se parados, fechados, agarrados às notícias a ver se lhes chegam boas novas, enquanto vão caindo notificações de mais um espetáculo cancelado, de mais um evento adiado, de mais uma fonte de receita reduzida a zero.

O Governo anunciou medidas de apoio ao mundo do espetáculo que passam por reembolsar apenas os bilhetes de eventos cancelados e não adiados, mas ter rendimento é, ainda assim, um desafio para quem não pode sair de casa para criar e mostrar a criação. A TSF falou com uma atriz, uma humorista, um músico e um agente para perceber como (sobre)vive a arte em tempo de pandemia.

Os dias de "ansiedade" e o "efeito tsunami"

Mia Tomé deambula pela casa enquanto tenta decorar uma peça de teatro que não sabe se vai chegar a palco. A atriz tem vivido os últimos dias entre uma "grande ansiedade" e uma consciência da necessidade de "ter calma", enquanto se "agarra à esperança" de dias melhores.

Os ensaios estão parados. As locuções, dobragens e outros trabalhos que lhe garantem o sustento também. Resta-lhe o trabalho de escrita e o tempo para pensar em formas de dar a volta à situação.

Mia Tomé acredita que os artistas e os profissionais do mundo do espetáculo não são protegidos © Alípio Padilha/DR

Hoje, não fosse a pandemia, estaria "numa residência artística a preparar um espetáculo com estreia marcada para 30 de abril", que teme que não vá sequer chegar a cena. O que for cancelado não vai ser reposto, "é trabalho perdido".

A agenda da humorista Joana Gama também tem agora mais espaços por preencher e tudo indica que permaneça assim durante alguns meses. A digressão do projeto Banana Papaia (um programa apresentado com Rita Camarneiro, alojado na plataforma Maluco Beleza, que ganhou contornos próprios e saiu do ecrã para os palcos) tinha já sete datas marcadas e teve de ser cancelada, ou seja, "não vai de todo acontecer".

Além da digressão, a humorista perdeu a oportunidade de participar numa roast battle (uma batalha de piadas) no espaço lisboeta de promoção da comédia Maxime Comedy Club e estão em risco também os trabalhos como apresentadora e atuações em festivais "que ainda não foram canceladas oficialmente, mas que irão ser, certamente".

A humorista Joana Gama tem trabalhado a partir de casa em alguns projetos, mas já viu vários espetáculos cancelados © Paulo Simões/DR

Os últimos dias têm sido de "adaptação psicológica aos cancelamentos de trabalho, mas também uma espécie de preparação" para o que vai mudar na forma como trabalha. O desafio de trabalhar a partir de casa não é novo para a artista, mas fazê-lo com a filha de seis anos - que vai interrompendo a entrevista para pedir a atenção da mãe - torna mais difícil a concentração e a criatividade.

Uns quilómetros acima, o guitarrista e teclista dos Prana vê-se a braços com a incerteza. Apesar de não viver exclusivamente da música, João Ferreira acredita que os próximos tempos serão "duros" para a banda sanjoanense com uma década de existência que lançou no final do ano passado o EP "Entre o Verde e o Laranja".

João Ferreira admite que seria "quase impossível" sobreviver nesta situação se dependesse exclusivamente da música © Hugo Adelino/DR

A "impaciência" tem reinado, nas últimas semanas, no seio da banda, sobretudo, depois de verem cancelado o concerto de apresentação do novo EP em Lisboa, "que contava com quatro convidados - os Kumpania Algazarra, o Frankie Chavez, a Cristina Branco e a Cláudia Pascoal (a convidada surpresa)".

Como a arte "não é um bem essencial", o músico teme que a pandemia crie "um efeito tsunami que comece aos poucos a deitar abaixo os projetos mais pequenos".

19 mil eventos cancelados ou adiados. Quem protege a arte?

"Nunca estamos protegidos", atira Mia Tomé. E o problema da falta de apoio aos artistas não é de hoje, garante a atriz: "Temos muito poucos direitos, raramente temos contratos, a maior parte de nós trabalha a recibos verdes, portanto, significa que é sempre incerto aquilo que recebemos."

Para a situação mudar, sustenta, "tínhamos de andar muitos anos para trás e estabelecer outras formas de trabalho, começar a existir algum tipo de contratos, por exemplo, ia ajudar."

A banda sanjoanense está há mais de dez anos na estrada e acaba de lançar o EP "Entre o verde e o laranja" © Hugo Adelino/DR

Os dados das três maiores bilheteiras online apontam para, pelo menos, "19 mil eventos cancelados ou adiados", adianta Sandra Faria, a porta-voz da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), isto sem contar com o número considerável de iniciativas gratuitas que também foram e vão ser canceladas ou adiadas.

Foi por este motivo que a APEFE decidiu pedir ao Governo uma série de medidas para proteger o mundo das artes como "a suspensão imediata do pagamento de IVA, TSU, IRC" e a criação de uma linha de microcrédito com juros mais baixos do que os anunciados pelo Governo.

E depois da pandemia? Medos e soluções

O receio de Nuno Pires não é tão imediato, apesar de já ter sido obrigado a cancelar 25 datas. O agente dos humoristas Guilherme Duarte, Ricardo Cardoso e Hugo Subtil tem medo do medo do que virá depois: "vai haver o impacto pós-covid que vai ser o público recuperar confiança de estar numa sala de espetáculo".

O empresário defende que deve haver "um esforço do Estado para ganhar a confiança do público que demorará a sair de casa para enfiar-se em salas de 1500 pessoas" e acredita que os festivais de verão serão o barómetro dessa confiança: se acontecerem, o público demorará menos tempo a reagir.

Há, ainda assim, quem consiga ver a face mais clara de uma situação cinzenta. O músico João Ferreira adianta que os artistas terão de se desdobrar "em gravações caseiras" e produções à distância, enquanto aceitam a solidariedade de quem os segue: "É fácil nós unirmo-nos em torno de causas, para fazer concertos solidários, para através do nosso trabalho ajudarmos alguém. Se calhar, estamos numa fase em que vamos ser nós a precisar de ajuda."

Joana Gama vai ainda mais longe e considera que os efeitos da pandemia terão um impacto positivo na forma como os profissionais do espetáculo vão passar a olhar para o digital: "estamos a reinventar-nos nas redes sociais e a aproximar-nos mais do público sem o status do palco".

Joana Gama defende que as redes sociais estão a quebrar a barreira da cerimónia entre os artistas e o público © José Santos/DR

A humorista entende que os artistas portugueses "querem apresentar um trabalho com extrema qualidade de imagem, som, grafismo" e, nesta fase, estão a valorizar mais a personalidade e o conteúdo espontâneo e não tanto o guião e a estrutura.

A internet encurta a distância e o Instagram torna-se o palco onde os artistas libertam a criatividade que não podem deixar sair para a rua. Resta-lhes esperar que, durante o recolhimento, as marcas e as salas de espetáculo estejam atentas ao trabalho digital de quem vai "destruindo a cerimónia", um direto após o outro.