"Quando alguém ganha no cinema português, o cinema todo em Portugal também ganha"

Por Miguel Laia 26 Fevereiro, 2023 • 11:33

A atriz Rita Blanco destaca o reconhecimento do cinema português em competições internacionais. O filme "Mal Viver", de João Canijo, venceu este sábado o Urso de Prata para prémio do júri do 73.º Festival de Cinema de Berlim e Rita Blanco faz parte do elenco que conta sobretudo com mulheres. Em declarações à TSF, conta que recebeu a notícia do prémio "com uma enorme alegria".

"Este é um festival importantíssimo" e João Canijo esteve na competição com duas longas-metragens - "Mal Viver" esteve na competição oficial e "Viver Mal" na secção Encontros - destaca a atriz. "Isto é uma coisa inédita, nunca aconteceu em nenhum realizador."

Rita Blanco contra que trabalha com João Canijo desde os 18 anos e considera que o realizador "merece imenso este prémio", tal como é "bom para a cultura portuguesa e é bom para o cinema português".

"Quando alguém ganha no cinema português, o cinema todo em Portugal e arte em Portugal também ganha", nota.

A atriz espera ainda que a distinção "abra portas" ao realizador para "poder continuar a filmar sem qualquer espécie de constrangimento" e trabalhar com coproduções essenciais para o financiamento da produção audiovisual. "É um balão oxigénio fundamental".

"Mal Viver" "é a história de uma família de várias mulheres de diferentes gerações, que arrastam uma vida dilacerada pelo ressentimento e o rancor, que a chegada inesperada de uma neta vem abalar, no tempo de um fim de semana", lê-se na sinopse. "Viver Mal" segue em paralelo àquela história, focando-se nos hóspedes que passam pelo hotel.

"Fala de uma família, das relações entre as mães e as filhas, da dificuldade de ser mãe, da dificuldade de ser filha", conta Rita Blanco. "É um filme duro, não é uma brincadeira."

Além de Rita Blanco, o elenco conta com Anabela Moreira, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Lia Carvalho, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral, às quais se juntam Nuno Lopes e Rafael Morais.

A produtora Midas Filmes descreve os filmes como "um dos mais ambiciosos empreendimentos artísticos dos anos mais recentes" no percurso de João Canijo. Ambos se estreiam nos cinemas portugueses a 11 de maio.