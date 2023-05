Quarenta anos depois do boom do rock português, os Trabalhadores do Comércio continuam em palco à boleia da amizade

Quatro décadas após terem subido pela primeira vez a um palco, os Trabalhadores do Comércio estão ainda em atividade © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Os Trabalhadores do Comércio ficaram eternizados na década de 1980, mas continuam em palco nos dias de hoje. A cola de todos estes anos de carreira é, segundo dizem, a amizade que ainda nutrem uns pelos outros. Na edição deste ano do JN North Festival, o grupo teve um encontro "especial" fora do palco, ao se cruzarem com outra das bandas da cidade do Porto que fez sucesso há mais de 30 anos.

"Umas bandas acabam não por falta de sucesso, mas sim por falta de paciência", afirma o músico. "Isso no nosso caso ainda não aconteceu - reforço o "ainda". Depois, gostamos da música que fazemos, remamos todos para o mesmo lado e, quando não remamos, sabemos o porquê de uma eventual mudança de direção", atira Joe Medicis.

A partir de 2010, os Trabalhadores do Comércio passaram a contar também com Pony Machado na guitarra. Uma adição que Joe Medicis diz ter trazido à banda "uma sonoridade diferente", que o influenciou "radicalmente" até "como músico" e que acabou "por se repercutir no som da banda".

Ainda não há data, mas os Trabalhadores do Comércio estão a preparar o regresso aos discos. O mais certo é que o novo álbum saia depois do verão. Alguns dos temas que farão parte desse trabalho puderam ser escutados no JN North Festival.

Na Alfândega do Porto, os Trabalhadores do Comércio e os Jafumega não atuaram juntos, mas subiram ao mesmo palco. Para o fundador da banda, Sérgio Castro, esse encontro deu-lhes "um gozo especial", depois de muitos anos sem se verem.

"Os Jafumega, como os Trabalhadores do Comércio, como os Táxi, como os UHF são grupos que fizeram a música da década de 1980 e aquilo a que quiseram chamar o boom do rock português", lembra Sérgio Castro.

Sem esquecer esses anos áureos, a banda tocou também, neste JN North Festival, os clássicos que coloram o grupo no lote de bandas incontornáveis na música portuguesa.