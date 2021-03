Que memória têm os filhos do antigo regime?

© Estelle Valente

Por José Carlos Barreto 24 Março, 2021 • 08:00

É teatro documental, do teatro Hotel Europa, com um ciclo que teve Os Filhos do Colonialismo e agora os Filhos do Mal, e como se fosse uma declaração de intenções, André Amálio, que encena este espetáculo, não quer branquear nada do anterior regime. O espetáculo olha mais de perto aqueles que chamam de "filhos" de opositores do regime em confronto com outros cujos "pais" eram apoiantes da ditadura em Portugal.

A partir do conceito de "pós-memória", definido por Marianne Hirsch no seu livro Postmemory Generation: a "relação que a geração seguinte tem com o pessoal, coletivo e trauma cultural daqueles que vieram antes

Neste espetáculo, foram à procura, em investigação, que relação as gerações que cresceram depois do 25 de Abril de 1974, têm com o Estado Novo e que memórias é que lhes foram passadas, ensinadas, desse passado, e estas pessoas, como pede um documentário, são pessoas que existem, encontradas através do processo de recolha de testemunhos, representando, as suas próprias histórias.

Tantas vezes essas memórias, tem um lado encantório, como que varridas pelo tempo que lhes retira a verdadeira essência de uma vida.

Olhar o passado, tantas vezes escondido, porque está guardada em gavetas, em fotos, imagens de um passado, que é preciso desvendar, até para mostrar o que não se vê, e para muitos e para nós descobrirmos de onde viemos, quem somos, talvez filhos do mal.

Filhos do Mal, está na sala on line, do Teatro S.Luiz, estreia hoje, está disponível a partir das sete da tarde até à meia noite até à próxima quarta, 31 de março.