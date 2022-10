Que voz é esta, que vozes se fazem ouvir

© Créditos Reservados

Este é um espetáculo que reúne muitas vontades e muitas vozes, com Catarina Lacerda a traçar as linhas com que cose esta dramaturgia. Desde logo esta junção entre; o Teatro do Frio e as dez mulheres da Sopa de Pedra, que fazem da vida investigação do cancioneiro popular português.

As palavras chegam a este espetáculo de muitas escritas, da voz em coro, da tradição oral, da comédia de enganos, da tragédia grega, do pop, com este som onde se pode mergulhar, ver e até, quase palpar com se fosse matéria.

Uma dramaturgia que pode ser teatro físico, mas também pode ser concerto, quando é também tudo ao mesmo tempo, sem dar a possibilidade de criar uma ideia definida do que se está a passar em palco.

Imersos nesta voz, nestas vozes, nestes sons, nesta polifonia, entre o teatro físico e o concerto, quando os dois se cruzam, numa ideia fixa de som, de voz.

Direção Artística Catarina Lacerda, Dramaturgia Diogo Liberano, Catarina Lacerda, Texto Diogo Liberano, Composição Sonora Rodrigo Malvar, Filipe Lopes, Composição Vocal Rita Campos Costa, Sara Yasmine, Mariana Gil, Preparação Física e Vocal Anna Zubrzycki, Desenho do Espaço Cénico Fernando Almeida Figurinos Helena Guerreiro.

Desenho de Luz Mariana Figueroa, Desenho de Som Quico Serrano, Direção de Produção Paula Silva Produção Executiva Marta Lima

Interpretação Maria Luís Cardoso, Sara Neves, Daniel Teixeira Pinto, Catarina Lacerda, Sopa de Pedra (Rita Campos Costa, Sara Yasmine, Mariana Gil, Maria Carvalho Vasquez, Benedita Carvalho Vasquez, Rita Vieira Sá)

Coprodução Teatro do Frio, Teatro Municipal da Guarda, Teatro Nacional São S. João





Voz, estreia na quinta feira, dia 3, de novembro, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, às 19h00 e fica até domingo dia 6.