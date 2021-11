Quem é esta Gente nos Painéis de S.Vicente?

© créditos reservados

Tudo começa, neste espetáculo, com os verdadeiros painéis de S,Vicente e depois com a aventura do livro, com o mesmo título: Quem é esta gente nos Painéis de São Vicente? De Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Vasco Letria que concebeu o espectaculo e faz a encenação não consegue responder à pergunta afinal Quem é esta gente nos Painéis de São Vicente?

Gente real, porque existiam, na altura em que Nuno Gonçalves pintou estes painéis, ou supostamente pintou, também não está provado, ma isso só adensa o mistério sobre estes paineis e aqui são os verdadeiros, no Museu de Arte Antiga que fazem o cenário.

Nos painéis, 58 figuras, será um pescador, um bispo, um estivador, para onde olham,quem são estas pessoas.

Um espetáculo para todos, não podemos saber quem são estas pessoas. Por isso, e neste momento a que a obra está em processo de conservação e restauro, voltam as muitas discussões e teorias de especialistas e historiadores de arte. Quem era esta gente? Porque terá Nuno Gonçalves alterado algumas das figuras iniciais nos painéis?

Quem é esta gente nos Painéis de São Vicente? estreia a 7 de Novembro, no próximo domingo, no Museu Nacional de Arte Antiga, às 4 da tarde.